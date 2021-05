Neuer Werbespot - Digitec provoziert mit Bettszene für Smartwatch

Vor 20 Jahren gegründet

Digitec ging vor 20 Jahren online: Damals haben der der gelernte Maschinenbauer Florian Teuteberg (42), Oliver Herren (42), der weder ein Studium noch eine Lehre abgeschlossen hat, und der gelernte Elektroniker Marcel Dobler (41) den Shop gegründet. In einem kleinen Büro in Zürich ging Digitec zum ersten Mal online. Aus 8 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 4 Millionen Franken, sind inzwischen 2756 Angestellte und 1,8 Milliarden Franken Umsatz geworden. 2012 entstand der Digitec-Schwestershop Galaxus. Die Migros kam an Bord und beteiligte sich mit 30 Prozent am Onlineshop. 2015 wurde die Migros mit 70 Prozent zur Mehrheitsaktionärin. Digitec Galaxus bietet heute über 3 Millionen Produkte an.