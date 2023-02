«Apex Legends»: Digitec sucht die besten «Apex Legends»-Spieler der Schweiz

Im Community-Voting konnte sich «Apex Legends» gegenüber «Rainbow Six Siege» und «Age of Empires 2» durchsetzen. Jeder und jede kann sich für das Turnier anmelden – es gibt eines für definierte Dreiergruppen und Profis sowie ein Grümpi-Turnier für einzelne Spieler, bei denen der Spass im Vordergrund steht.

Sachpreise von über 1000 Franken

Das Pro-Turnier und Grümpi-Turnier sind in je zwei Qualifier unterteilt, die am 18. und 25. Februar stattfinden. Wer also mitmachen will, sollte die Termine rot im Kalender eintragen. Die Finalspiele finden am 18. März statt. Gespielt wird online auf allen Konsolen oder PCs. Einzige Voraussetzungen: Ein Mindestalter von 16 und zwei von drei Mitspielern müssen in der Schweiz wohnhaft sein.