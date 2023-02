Dijana Cvijetic muss ihren Führerschein 13 Monate abgeben

Normalerweise mag Influencerin und Ex-Miss-Universe-Kandidatin Dijana Cvijetic das Blitzlichtgewitter. Doch statt von Fotografen wurde sie jüngst von einem Radar erfasst – mit Folgen. «Ich muss euch jetzt einfach etwas erzählen. Damit ihr ein paar Dinge versteht, die gleich passieren, weil sonst kommen so viele Fragen», meint die Ostschweizerin in ihrer Instagram-Story und offenbart, dass sie, nachdem sie zu fest aufs Gas gedrückt hat, ihr Billett abgeben muss.

Ihren 6er-BMW will Dijana Cvijetic nun verkaufen

Das Abgeben des Billetts sei schmerzhaft gewesen: «Ich habe jeden Tag so viele Termine an verschiedenen Orten, ich bin auf mein Auto absolut angewiesen.» Die Situation sei für sie blanker Horror. Drumherum kommt sie aber nicht. Aufgrund dessen werde Dijana ihren 6er-BMW wohl verkaufen und zu gegebener Zeit auf ein weniger schnelles Auto umsteigen. «Ihr werdet mich ein Jahr lang auf dem Fahrrad sehen, auf Inlineskates oder auf dem Trottinett», sagt sie in ihrer Story weiter und lacht.

Wie sie diese 13 Monate aber tatsächlich überbrücken will, sei noch nicht ganz klar. So spiele sie mit dem Gedanken, jemanden einzustellen, der sie zu ihren Verpflichtungen chauffiert. Sicher sei allerdings, dass sie so viel Zeit wie möglich im Ausland verbringen will.