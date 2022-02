«Diktatorenlinie» – Ski-Star Kjetil Jansrud schiesst gegen den Renndirektor

Nach dem Abbruch des dritten Trainings für die Männer-Abfahrt in der Nacht auf Sonntag wird die Kritik an Fis-Renndirektor Markus Waldner heftiger. Dieser sagte nach dem Abbruch: «Das ist höhere Gewalt. Wir sind ein Outdoor-Sport. Und wir treffen immer Entscheidungen in Bezug auf die Sicherheit.»