Frau stürzt von Kreuzfahrtschiff – Schweizer verdächtigt

Südpazifik : Dilek E. stürzt von Kreuzfahrtschiff – ihr Schweizer Freund wird verdächtigt

Es hätte eine Geburtstagsreise auf die Südsee-Insel Bora Bora werden sollen. Bevor Dilek E. jedoch im Paradies ankam, ging sie über Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Ihr Freund ist zurück in die Schweiz gereist.

Die türkische Geschäftsfrau Dilek E. wohnt in Luzern. Zur Feier ihres Geburtstags ging sie Ende Oktober auf ein Kreuzfahrtschiff mit Ziel Bora Bora in der Südsee. Wie mehrere türkische Medien berichten, war ihr 74-jähriger Schweizer Freund mit dabei.

Kameraaufnahmen sollen beweisen, dass Dilek E. um drei Uhr morgens vom Schiff gefallen ist. Nun rückt ihr Freund in den Vordergrund der Ermittlungen. Grund: Er soll erst 20 Stunden nach dem Verschwinden von E. eine Vermisstmeldung aufgegeben haben. Laut der Familie der in Luzern wohnenden 71-Jährigen soll es sich dabei nicht um einen Suizid gehandelt haben. E. habe ein glückliches Leben geführt.

Teure Juwelen von Dilek E. verschwunden

Drei Tage später steuerte das Kreuzfahrtschiff wieder den Hafen von Tahiti an. Die dort ansässigen Behörden sollen den Schweizer befragt haben. Wegen Mangel an Beweisen sei der 74-Jährige aber wieder freigelassen worden. Er soll sich wieder in der Schweiz befinden. Es gilt die Unschuldsvermutung.