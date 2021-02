Der Unfall ereignete sich auf der Kleinen Scheidegg in Grindelwald BE. Stark kollidierte mit einer Schneelanze am Pistenrand. Die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland untersucht den Todesfall und sucht nach Zeugen.

Der Basler Jungpolitiker Dimitri Stark verstarb am Montag bei einem Skiunfall in Grindelwald. Der 18-Jährige war im Vorstand der Jungen SVP Basel-Stadt.

Am Montag ist in Grindelwald BE ein 18-jähriger Skifahrer bei einem Unfall verstorben. Beim 18-jährigen Basler handelt es sich um Dimitri Stark, ein Vorstandsmitglied der Jungen SVP Basel-Stadt. Das machte die Partei am Dienstagabend auf Social Media publik. «Viel zu früh müssen wir von dir Abschied nehmen. Wir sind fassungslos und unglaublich traurig», schreibt die Partei in einem Facebook-Post.

«Dimitri war fröhlich und aufgestellt. Er ging mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben», sagt Laetitia Block, Präsidentin der Jungen SVP Basel-Stadt. Für einen Politiker sei er zwar sehr jung gewesen, aber auch sehr reif für sein Alter. «Er war sehr motiviert, hat überall tatkräftig mitgemacht und war in seinen Aufgaben sehr fähig. In Diskussionen war er stets durchdacht und hatte immer sofort Argumente bereit.»

Glühender FCB-Fan und Christ

Der 18-Jährige absolvierte eine Ausbildung zum Fachmann öffentlicher Verkehr mit Berufsmatura. Der begeisterte Wintersportler war ein glühender Fan des FC Basel und gläubiger Christ. Noch am Sonntag freute er sich über die perfekten Schnee- und Wetterverhältnisse im Snowpark von Saas Fee. Am Montag prallte er bei der Kleinen Scheidegg am Pistenrand in eine Schneelanze und verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.