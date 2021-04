1 / 45 Nach Bachelorette Dina Rossi stehen nun auch die 21 Rosenanwärter fest, die ab dem 26. April auf 3+ um die Bernerin kämpfen werden. CH Media Noch keinen Überblick bei so vielen Badehosen und Anzügen? Keine Sorge, wir auch nicht. Aber nachfolgend stellen wir euch die Jungs in alphabetischer Reihenfolge schon mal vor – einmal in Abendgarderobe, einmal im Strandlook. CH Media Der 34-Jährige Zürcher Alain ist der Finanzhai der Staffel. Falls er dir bekannt vorkommen sollte: Er arbeitet nicht nur als Aktienhändler, sondern war als Model auch schon in Werbespots des Swiss Casinos und der Post Finance zu sehen. CH Media

Darum gehts Ab 26. April verteilt Dina Rossi (29) als neue TV-Bachelorette rote Rosen.

21 Männer zwischen 19 und 37 Jahren kämpfen um ihre letzte Schnittblume – und, natürlich, um ihr Herz.

Wir stellen alle Single-Herren vor.

Das bewährte Bild des durchtrainierten, tätowierten «Bachelorette»-Kandidaten mit glatter Brust setzt sich in der kommenden Staffel, die am 26. April auf 3+ startet, durch . Die üblichen Verdächtigen – also die Fitness-Freaks und Sport-Fanatiker – machen auch diesmal gefühlt 99 . 9 Prozent der R osenjäger aus. Jedoch scheint die Body-Positivity-Bewegung mittlerweile sogar in der Kuppelshow angekommen zu sein. So lässt sich unter den Kandidaten immerhin das eine oder andere Bäuchlein erspähen.

Besonders ausgeprägt unter den 21 Männern ist diesmal der Kinderwunsch : Sechs von ihnen haben angegeben, eine Partnerin zu suchen, mit der sie eine Familie gründen wollen . Motocrosser Pablo (22) und der anstrebe nde Schauspieler Pharrell (30) e twa wollen dies schon in naher Zukunft tun. Für Bachelorette Dina Rossi (29) , die bereits eine kleine Tochter hat, dürfte dies von Vorteil sein.

Erstmals Zwillingsbrüder dabei

Auch diesmal ist mit dem deutschen Kandidaten Benjamin (37) ein Reality-TV-Veteran dabei. Er war schon bei «Match Factor», «First Dates» und «Temptation Island VIP» zu sehen – und versucht jetzt sein (Liebes-)Glück bei der Schweizer «Bachelorette».

Und dann gibts noch ein Novum: Erstmals sind i n diese m Jahr m it Boris (37) und Yves (37) Z willingsbrüder im Rennen. Die beiden Thurgauer Fitne s scoaches, die sich aufs Haar gleichen, s ind die zweiältesten Kandidaten. Andrin (19), selbsternannter «Bad Boy» und Schlangen-Phobiker, sowie Boxer Joel (19), der in seiner Freizeit Klavier spielt, sind d afür d ie Küken in der Runde.

Beeindruckend sind Wirtschaftsstudent Francesco (27), der ganze acht Sprachen spricht, und Hans (23), der in seinem jungen Alter schon eine Tennisschule führt. Was Dina jedoch von seiner Familientradition halten wird? Er will sein Kind – wie schon die drei Generationen vor ihm – auf den Namen Hans taufen.

