«Bachelorette» – Folge 6 - Dina Rossi hat ihre drei Finalisten erkoren

Noch nie wurde so viel geknutscht wie im Halbfinale. Gehen musste schliesslich auch der Kandidat, der am wenigsten Körperkontakt mit der Bachelorette hatte.

1 / 72 Benjamin (27) und Pablo (22) müssen sich ihr Dreamdate teilen. Auf dem Programm steht – wie in jeder Staffel – eine Spritztour mit dem Quad. Am Abend darf dann aber nur einer der beiden mit Dina die Zweisamkeit geniessen. CH Media Motocrosser Pablo ist der Glückliche. In einem Spa überzeugt er die Bachelorette mit einer Ölmassage, danach wird gekuschelt Zu einem Kuss kommt es jedoch nicht. CH Media Als Nächstes ist Kandidat Burim (26) dran. Für den Maler hat Dina eine romantische Bootstour organisiert. Burim spricht offen über seine Eifersucht und Dina gefällt, dass er seine Gefühle offen kommunizieren kann. CH Media

Darum gehts Heute hat Bachelorette Dina entschieden, wer ins Finale einzieht.

Doch zuerst durften die vier Halbfinalisten noch ein Dreamdate mit ihr geniessen.

Noch nie wurde so viel geknutscht wie in Folge sechs.

Wer weiter ist, erfährst du im Artikel.

Das war gut

Vergangene Woche gab Reality-TV-Veteran Benjamin (37) eine ganz schön verrückte Story preis. «Es ist einer Dame gelungen, eine Schwangerschaft vorzuspielen. Wenn du denkst, dass du Vater wirst und dementsprechend Gefühle hegst, dann ist das schon eine heftige Nummer», so der Deutsche, der benutzt wurde, um einen Ex-Freund eifersüchtig zu machen.

Ebenso wie das Publikum hatte scheinbar auch Dina noch reichlich Fragen und hakt in Folge sechs nach. Was wir neu erfahren: Zwei bis drei Monate dauerte die Zeit, in der Benjamin glaubte, Papa zu werden. Seine Ex-Freundin habe zudem seine Empathie und seinen Familienwunsch ausgenutzt: «Alle, die mich kennen, wissen, wie sehr ich eine feste Partnerschaft suche und vor allem dieses klassische Bild der Familie als sehr erfüllend empfinde.»

Weiter verrät er, dass seine Ex ihn nach der Aktion komplett ignoriert und er nie Antworten auf seine Fragen bekommen habe. «Ich finde die Geschichte sehr verstörend. Da spielt man mit Emotionen», meint Dina, die glasige Augen hat, während sie Benjamin zuhört. «Krass, dass er jetzt überhaupt noch so offen sein kann», so ihr Fazit.

Das war übel

Wer Knutsch- und Fummelszenen aus Reality-Shows nur schwer ertragen kann, muss sich vor Folge sechs in Acht nehmen. In der letzten Woche vor dem grossen Finale wird während den Dreamdates ordentlich rumgeschleckt: In einem Whirlpool, auf einer Schaukelbank, in einem kleinen Böötli, in einem Bett voller Rosen, in einem Bett ohne Rosen.

Wer dabei am meisten Lippenkontakt mit der Bachelorette hat: Koch Cyrill (24), dicht gefolgt von Maler Burim (26). Benjamin und Motocrosser Pablo (22) gehen in der aktuellen Folge leer aus. Während Letzterer Dina immerhin noch eine Massage geben und danach mit ihr im Bikini kuscheln darf, ist alles, was Benjamin kriegt, eine gemeinsame Quad-Fahrt, bei der sie sich an ihm festhält – und das hat Konsequenzen.

Der ist raus

Benjamin kratzt nämlich die Kurve ins Finale nicht. Laut der Bachelorette sind nicht genug Gefühle im Spiel. Burim, Cyrill und Pablo kriegen eine Chance auf die letzte Rose. Was den drei Finalisten jeweils zum Verhängnis werden könnte: Dinas Vertrauen gegenüber Pablo ist nach seiner Fremdflirt-Aktion angeknackst, Cyrill ist sich nicht sicher, ob er mit ihrer kleinen Tochter klarkommt und Burim kämpft mit seiner Eifersucht.