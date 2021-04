«Ich blühe in Extremsituationen auf», sagt die alleinerziehende Mutter. Deshalb wage sie das Abenteuer.

Ab dem 26. April um 20.15 Uhr sucht sie in der TV-Show «Die Bachelorette» auf 3+ ihr Liebesglück.

Gemäss Medienmitteilung des Senders sucht sie «einen charakterstarken, abenteuerlustigen und ehrlichen Mann zum Pferdestehlen.» Die Bernerin wünsche sich zudem einen «weltoffenen, lockeren Mann, der weiss was er will, aber auch ein Gentleman ist und ihren starken Charakter akzeptiert.»

Sie lasse sich auf das Abenteuer ein, weil sie ein Mensch sei, der in Extremsituationen aufblühe, sagt Dina. «Ich habe das Gefühl, dass ein Mann, der bei dieser Sendung mitmacht, zu mir passt, weil er ja wie ich den Nervenkitzel sucht.» Die neue Bachelorette wird in den nächsten Wochen in der auf Kreta stattfindenden Show den Rosenanwärtern den Kopf verdrehen.