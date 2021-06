«Bachelorette»-Paar Dina und Cyrill machen den Love-Check

Bachelorette Dina (29) stellt ihren drei Finalisten gleich zu Beginn zwei Aufgaben: Pablo (22), Cyrill (24) und Burim (26) sollen ihr je einen Gegenstand schenken, der ihre gemeinsame Verbindung verkörpert und ihr in einem Brief ihre Emotionen gestehen. «Gebt euch Mühe, ich stehe total auf Briefe», so die Mutter einer Tochter.