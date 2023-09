Dieser Reiseveranstalter macht exklusive Reiseerlebnisse möglich

Reiseträume wahr werden lassen – das ist der Job von Reiseexpertinnen und -experten. Vom Aussetzen in der Wildnis bis zur längsten Busreise der Welt, den ausgefallenen Wünschen sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Das exklusive Angebot eines Reiseanbieters könnte jedoch deine kühnsten Träume übertreffen: Ein privates Dinner ausserhalb der Öffnungszeiten im Schloss Versailles nahe Paris ist nur ein Beispiel von vielen.

Luxusreisen … … sind ein Teil meines Lifestyles. … leiste ich mir ab und zu. … möchte ich mir einmal im Leben gönnen. … kann ich mir unmöglich leisten. … brauche ich nicht. Ich bin auch mit wenig zufrieden.

Dahinter steckt das in Miami ansässige Unternehmen GR 8 Group, zu welchem unter anderem auch die Reisefirma GR8 Experience gehört. Getreu nach ihrem Motto «Dream it or live it» (auf Deutsch: Träume es oder lebe es), hat sich das etwas andere Reisebüro dem Kreieren von exklusiven und individuellen Reiseerlebnissen verschrieben. Und diese sind wirklich nicht gerade alltäglich.

Von Rom bis New York – Blick hinter die Kulissen

Im Package «Midnight in Paris» (Mitternacht in Paris) ist nicht nur der exklusive Besuch im Schloss Versailles enthalten, sondern unter anderem auch ein Besuch im Museum Louvre ausserhalb der Öffnungszeiten, Abendessen in Drei-Sterne-Michelin-Restaurants und ein Kochkurs an der renommierten Ritz Escoffier School.

Aber auch andere Destinationen wie unter anderem Rom, Marrakesch oder die italienische Amalfiküste inklusive aussergewöhnlichem Programm stehen zur Auswahl. Abenteuerlicher zu und her geht es beispielsweise auf der siebentägigen Reise im Orient Express von Paris nach Venedig – inklusive Murder-Mystery ganz im Stil der 1930er-Jahre.

Und falls du schon immer mal einen Blick hinter die Kulissen einer Fashionshow werfen wolltest, bist du ebenfalls am richtigen Ort. Denn das Reiseunternehmen bietet verschiedene Packages für die Fashion Week in Paris, Mailand oder New York an. Dort erlebst du nicht nur die Modeschauen hautnah, sondern triffst Persönlichkeiten aus der Modewelt, wirst an Partys eingeladen, erhältst eine private Shopping-Tour und kannst für ein Fotoshooting ganz im Stil der «Vogue» posieren.

Wolltest du schon immer mal hautnah an einer Modenschau dabei sein und Teil der Fashionbranche werden? Möglich mit GR8. Thegr8experience.com Und vielleicht gelingt dir sogar der Durchbruch mit der Aufnahme deines eigenen Songs. Thegr8experience.com Fans vom Orient Express kommen hingegen auf einer exklusiven Fahrt von Paris nach Venedig auf ihre Kosten. Thegr8experience.com

Fühlst du dich eher in der Musikwelt zu Hause, gibt es auch die Möglichkeit, das musikalische Package zu buchen. Inklusive dem Besuch eines Musikstudios in New York, Los Angeles, London, Paris oder Mailand, wo du gemeinsam mit einem Künstler oder einer Künstlerin sowie einem Produzententeam deinen eigenen Song aufnimmst. Diese Beispiele sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Portfolio des Unternehmens, welches auch noch die Bereiche Wein, Gourmetküche, Skifahren, Auto, Sport sowie Filmfestivals abdeckt.

Bei so viel Luxus gibts den Preis nur auf Anfrage

Das Preissegment der Reisen ahnst du vermutlich schon: Es befindet sich im Luxusbereich. Auf der Website von GR8 lassen sich zwar jede Menge Packages finden, vor der Buchung wird aber jede Reise personalisiert und auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden zugeschnitten. Demzufolge sind weitere Informationen sowie die Preise der individuellen Reisen nur auf Anfrage erhältlich. Das Konzept scheint jedoch aufzugehen. Gemäss eigenen Angaben kehren über 90 Prozent der Kundinnen und Kunden zum Unternehmen zurück, um sich weitere Reiseträume erfüllen zu lassen.