Aus 300 Knochenteilen : Dino-Forschende basteln für US-Millionär kompletten Tyrannosaurus

Ein reicher US-Dinosaurierfan hat einen ungewöhnlichen Wunsch. Aus 300 Knochenteilen lässt er sich von Forschenden einen Tyrannosaurus Rex zusammenbauen.

Ein US-Sammler gab dem Museum in Denkendorf den Auftrag.

Stehend oder im Angriff?

Unklar ist laut dem Bericht noch, in welcher Haltung das Raubtier schliesslich daherkommen soll – ob es steht, nach unten oder oben schaut oder im Sprint angreift, hat der Besitzer noch nicht entschieden. «Dann haben Sie am Schluss eine Art Bausatz», so Völker. Das fertige Skelett wird zwölf Meter lang und bis zu vier Meter hoch werden.