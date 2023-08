Dionne-Fünflinge: Die Geschichte der 500-Millionen-Dollar-Babys

1 / 19 Schon eines der ersten Fotos der Dionne-Fünflinge ging um die Welt. Es zeigt Mutter Elzire mit ihren am 28. Mai 1934 geborenen Mädchen. imago images/KHARBINE-TAPABOR In den folgenden Jahren sollten noch viele weitere Aufnahmen dazu kommen. (Im Bild: Emilie, Cécile, Marie, Annette und Yvonne, April 1935) imago stock&people Denn die Mädchen galten als Sensation und wurden auch so vermarktet – von dem Arzt Allan Roy Dafoe und den kanadischen Behörden. (Im Bild: die Fünflinge an ihrem ersten Geburtstag, 1935) imago/United Archives International

Darum gehts Die am 28. Mai 1934 geborenen Fünflinge der Dionne-Familie waren die ersten, die überlebten.

Das machte sich zu einer Sensation, mit der die kanadischen Behörden viel Geld verdienten.

Dafür wurden die Mädchen ausgestellt – in einer Art Freizeitpark, in Medien und der Werbung.

Und obwohl sie diese Zeiten als «paradiesisch» bezeichnen, verklagten drei von ihnen die kanadische Regierung.

Heute leben noch zwei der Fünflinge.

«Was werden die Leute nur sagen? Sie werden sagen, wir sind Schweine.» Das soll die 25-jährige Elzire Dionne nach der Geburt ihrer Fünflingsmädchen im Jahr 1934 zu ihrem Mann gesagt haben. Schliesslich hatte das Paar aus der kanadischen Provinz Ontario bereits fünf Kinder. Mit Yvonne, Annette, Cécile, Emilie und Marie waren es nun zehn. Den Vater plagten dagegen andere Sorgen. Ihn interessierte nicht, was die Leute von ihm dachten, sondern, wie er seine Familie durchbringen sollte.

Geldsorgen und eine schwerwiegende Entscheidung

Die Geburt der Mädchen fiel mitten in die von Armut und Entbehrungen geprägte Grosse Depression. Weil er auch noch einen Kredit abzubezahlen hatte, entschied er sich seine Töchter – die ab dem Tag ihrer Geburt als Sensation galten – auf der Weltausstellung in Chicago zu präsentieren. Für 250 Dollar die Woche. Eine Idee, die die Regierung von Ontario nicht guthiess. Sie entzog den Eheleuten Dionne das Sorgerecht und übergab die Mädchen in die Obhut ihres Geburtshelfers, dem Mediziner Allan Roy Dafoe. Der sie dann selbst schamlos ausbeutete.

Deshalb waren die Mädchen eine Sensation

Zum einen weil sie Fünflinge waren. Eineiig noch dazu. Denn die sind selten. Die Wahrscheinlichkeit für Fünflinge liegt bei 1:50 Millionen. In den 1930er-Jahren waren Mehrlingsgeburten noch seltener als heute und stellten ein höheres gesundheitliches Risiko für Mutter und Babys dar. Zum anderen hatte bis dato noch kein einziges Fünflingsbaby mehr als 50 Minuten gelebt.

Auch bei der Geburt von Yvonne, Annette, Cécile, Emilie und Marie ging man von keinem anderen Ergebnis aus. Schliesslich kamen sie mit bläulicher Haut und einem Gewicht von jeweils etwas mehr als 1000 Gramm auf die Welt. Geburtshelfer Dafoe räumte ihnen auch deswegen keinerlei Überlebenschancen ein und rief einen Geistlichen zur letzten Ölung herbei. Doch die zunächst nur rund 25 Zentimeter kleinen Mädchen überlebten.

Warum hat Defoe die Fünflinge ausgebeutet – und wie?

Ihre Einzigartigkeit faszinierte die Menschen. Das hatte der Arzt direkt erkannt. Deshalb kümmerte er sich nicht nur um sie, sondern vermarktete sie auch, um Geld zu verdienen und sich selbst einen Namen zu machen. Gemeinsam mit den kanadischen Behörden wurde in ihrem Geburtsort Corbeil «Quintland» (Fünflingsland) geschaffen, eine Art Freizeitpark. Dort konnten Besucherinnen und Besucher zweimal täglich die fünf identisch aussehenden Mädchen hinter Spiegelglas besichtigen. Rund um den Spielplatz der Mädchen befand sich ein U-förmiger Korridor, durch den die Besucher die Fünflinge betrachten konnten. Zwischen 1936 und 1943 sollen es insgesamt drei Millionen Gäste gewesen sein – und damit mehr als die Niagarafälle im gleichen Zeitraum anzogen. Es gab sogar Merchandise: So wurden neben Hot Dogs und Postkarten unter anderem Fruchtbarkeitsamulette verkauft – zu 60 Cent das Stück.

«Wir waren ein zum Scheitern verurteiltes soziales Experiment. Sozusagen die allerersten Kardashian-Kinder.» Cécile und Annette Dionne

Doch auch ausserhalb von Quintland waren die fünf Mädchen Thema: Sie erschienen in Zeitschriften und Zeitungen und posierten in der Werbung für Maissirup und Spüli, Zahnpasta, Frühstücksflocken, Desinfektionsmittel und Schreibmaschinen. In den 1940er-Jahren wurden die Fünflinge sogar zur Taufe von Kriegsschiffen benutzt. Auch gab es mehrere Filme über sie.

1 / 10 Die Dionne-Fünflinge Yvonne, Annette, Cécile, Emilie und Marie waren praktisch ab ihrer Geburt omnipräsent. (Im Bild: der damalige Premierminister Ontarios, Mitchell Hepburn, mit den Mädchen, 1934) Wikimedia Commonns/Library and Archives Canada/PD So waren sie etwa regelmässig Thema in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen. (Im Bild: Yvonne, Annette, Cécile, Emilie und Marie auf dem Cover des «Life Magazin», 1937) Alamy Stock Photo Ausserdem waren sie Werbegesichter für verschiedene Produkte, darunter Maissirup, Spüli, Zahnpasta, Frühstücksflocken, Desinfektionsmittel und Schreibmaschinen. (Im Bild: Zeitungsbericht über homogenisierte Lebensmittel, wahrscheinlich 1935) imago/United Archives International

Einträgliches Geschäft

Die Vermarktung der Mädchen war ausgesprochen erfolgreich: Schätzungen zufolge hat sie Dafoe und Kanada rund 500 Millionen Dollar beschert. Die Fünflinge wurden deshalb auch als «Golden Nuggets» bezeichnet.

Prominente Fans

Zu ihren Fans zählten auch Prominente. «Diese Fünflinge würden jedem Star die Show stehlen», soll US-Schauspielerin Bette Davis geschwärmt haben. Und auch König Georg VI. und Königin Elisabeth von England wollten die Mädchen sehen. Sie reisten allerdings nicht selbst an, sondern liessen anreisen. Und so ging es für die Dionne-Kids mit dem «Quintland-Express», einem Sonderzug, in dem auch rund 50 Journalistinnen und Journalisten sassen, nach Toronto. Es soll das erste Mal gewesen sein, dass die Fünflinge den Freizeitpark verlassen durften. Die Medien seien das gewesen, was ihr Leben am meisten beeinflusst hat, erklärten die Cécile und Annette später laut Spiegel.de. «Wir waren ein zum Scheitern verurteiltes soziales Experiment. Sozusagen die allerersten Kardashian-Kinder.»

Zurück zu den Eltern – in ein noch grösseres Elend

Trotz der täglichen Zurschaustellung beschrieben die Fünflinge die Zeit im Quintland rückblickend als «paradiesisch». Grund dafür dürften ihre Erfahrungen ab ihrem neunten Lebensjahr sein. Denn nachdem ihre Eltern 1943 die Vormundschaft zurückgewonnen hatten, zogen die Mädchen wieder zu Hause ein. Dort seien sie von der Mutter und den Geschwistern wie Fremde betrachtet und misshandelt worden, vom Vater sogar sexuell, heisst es in ihrer 1995 erschienenen Biografie «Family Secrets». Die Schwester vertrauten sich dem Priester an, der sie unterrichtete. Er riet ihnen, dicke Mäntel zu tragen, zu beten und dem Vater zu verzeihen. «Es war das traurigste Zuhause, das wir je hatten.» Deshalb verliessen sie ihr Elternhaus, sobald sie volljährig waren, und brachen den Kontakt ab.

Das Glück nie gefunden

Wirklich geniessen konnten die nun erwachsenen Fünflinge die neugewonnene Freiheit aber nicht. Sie überforderte sie. Zudem starb 1954 Emillie an einem epileptischen Anfall. Weil es die für die Mädchen geschlossenen Verträge so vorsahen, mussten die vier verbleibenden Schwestern am offenen Sarg ihrer toten Schwester posieren. Das «Life»-Magazin bewarb die Aufnahme als «Bild der Woche.» 1970 starb die zweite Schwester, Marie. Sie erlag einem Blutgerinnsel im Gehirn. Yvonne ging zeitweise ins Kloster und starb 2001. Annett und Cécile leben noch. Doch seit damals meiden sie die Öffentlichkeit und leben zurückgezogen.

Späte Genugtuung

Noch zu dritt erlebten Yvonne, Annett und Cécile 1998 eine späte Genugtuung: Ontarios Ministerpräsident Mike Harris entschuldigte sich für die kommerzielle Ausbeutung - und gewährte den Frauen vier Millionen kanadische Dollar Entschädigung. Die drei Frauen hatten auf einen gerechten Anteil der «Quintland-Einnahmen» geklagt.

Mahnende Worte

Im selben Jahr wenden sie sich in einem offenen Brief im «Time Magazine» an die Eltern der ersten überlebenden Siebenlinge: «Wir hoffen, Ihre Kinder erhalten mehr Respekt als wir. ... Mehrlingsgeburten sollten nicht mit Unterhaltung verwechselt werden.»

