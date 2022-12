Diors Adventskalender für 3’200 Franken sorgt für Häme

Der Adventskalender stammt aus der Duftlinie La Collection Privée von Dior. In der Schweiz ist das Stück nicht erhältlich. Der Kalender ist aus Holz, limitiert und mit einem Preis von 3500 Dollar eher nicht für die breite Masse gedacht. Der Adventskalender trägt den Namen The Trunk of Dreams, was auf Deutsch so viel wie die Truhe der Träume bedeutet. Tiktokerin Jackie Aina hat sich den Adventskalender gegönnt und enthüllt, dass dessen Inhalt alles andere als traumhaft ist.