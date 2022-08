Bern : Diphtherie-Ausbruch in Asylzentrum – tödliche Krankheit trat zuletzt 1983 auf

In vier weiteren Fällen ist ein Test noch ausstehend.

Die Krankheit trat letztmals 1983 in der Schweiz auf.

175 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Im Bundesasylzentrum in Bern ist es zu einem Diphtherie-Ausbruch gekommen.

Zwei Personen sind im Bundesasylzentrum in Bern an Rachendiphtherie erkrankt – die Krankheit ist in der Schweiz letztmals 1983 aufgetreten. Die beiden Krankheitsfälle hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) gegenüber dem SRF bestätigt.