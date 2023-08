Sanktionen: USA geben Iran sechs Milliarden Dollar frei

Die USA geben eingefrorene Gelder des Iran frei – aber so einfach überweisen lässt sich das Geld nicht. Es braucht einen Umweg – und der führt auch über die Schweiz.

Diplomatie : Darum fliessen plötzlich 6 Milliarden Dollar von der Schweiz in den Iran

1 / 3 Der Iran und die USA stehen in einem schwierigen Verhältnis zueinander – vor allem seit Ex-Präsident Donald Trump 2018 zahlreiche Abkommen aufgekündigt hat. REUTERS Nun einigten beide Länder sich auf einen Gefangenenaustausch – und darauf, dass die USA einen Teil der eingefrorenen Gelder des Iran freigibt. Im Bild Ayatollah Ali Khamenei, der «oberste Führer» des Iran. via REUTERS Das Geld können die USA allerdings nicht direkt an den Iran «überweisen». Hierfür braucht es als Zwischenstation die Schweiz, aber auch Katar. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Die USA und der Iran haben sich auf einen Deal geeinigt.

Beide Länder geben Gefangene an das jeweils andere Land frei, zusätzlich deblockieren die USA sechs Milliarden US-Dollar eingefrorenes Vermögen.

Um den Geld-Transfer zu ermöglichen, braucht es einen Umweg über die Schweiz und die Arabischen Emirate.

In der Diplomatie werden manchmal seltsame Wege gegangen – so auch zwischen den USA und dem Iran. Denn zwischen beiden Staaten ist das Verhältnis mehr als abgekühlt, teils braucht es die Vermittlung von Drittstaaten, um überhaupt eine Einigung zu erzielen. So auch im aktuellen Deal, der im Grunde zwei Punkte umfasst, die NZZ berichtete:

Der Iran lässt fünf Personen in die USA ausreisen, die vorher in iranischer Haft sassen und sich derzeit im Hausarrest befinden.

Im Gegenzug lassen die USA fünf iranische Gefangene frei und geben sechs Milliarden Dollar der Gelder frei, die seit 2018 eingefroren sind.

Und jetzt wird es kompliziert: Denn natürlich können die Gelder nicht einfach so via Twint transferiert werden und auch eine Überweisung ist in diesem Fall nicht möglich: Denn seit Donald Trump 2018 das Nuklearabkommen mit dem Iran aufkündigte und Sanktionen einführte, ist der Iran wirtschaftlich weitgehend isoliert – das beinhaltet auch die Nutzung des Zahlungssystems Swift, von dem auch Russland ausgeschlossen wurde. Internationale Zahlungsabwicklungen sind somit ein Ding der Unmöglichkeit.

Von den USA in die Schweiz über Katar in den Iran

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten muss man daher auf die Hilfe der Eidgenossenschaft zurückgreifen: Denn die Schweiz fungiert als Vermittlerin zwischen den beiden verfeindeten Staaten. Sie vertritt die USA in Teheran – und ist eines der wenigen Länder, denen es erlaubt ist, weiterhin Zahlungen in den Iran tätigen zu dürfen, nämlich unter dem Namen «Swiss Humanitarian Trade Arrangement». Hier geht es aber eigentlich um Geschäfte der Nahrungsmittel-, Pharma- und Medizinbranche.

Nun berichten südkoreanische Medien, dass die besagten sechs Milliarden Dollar vergangene Woche an die Schweizerische Nationalbank (SNB) transferiert worden sind. Die Schweiz kann das Geld aber nicht einfach an den Iran überweisen, vielmehr ist ein weiterer «Umweg» nötig. Das Geld wird zunächst in Euro umgetauscht und dann stückchenweise nach Katar überwiesen. Von dort aus kann der Iran das Geld «abheben» beziehungsweise Zugriff darauf erhalten.

SNB gibt sich verschwiegen

Seitens der SNB wurde die Transaktion nicht bestätigt, auch seitens des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) und des Eidgenössischen Departments für auswärtige Angelegenheiten (EDA) äussert man sich nicht zur Rolle in dem Deal.

In den USA ist der Tausch zwischen beiden Staaten umstritten. Die Republikaner fürchten, der Iran könnte das Geld nutzen, um sein Atomprogramm voranzutreiben oder terroristische Vereinigungen zu unterstützen. Zwar ist das Geld zweckgebunden und die USA betonen, es sei nur für humanitäre Zwecke einsetzbar, der Iran lässt aber verlauten, er könne das Geld nutzen wie er wolle. Die Schweiz, die in diesem Fall ohnehin nur als Zwischeninstanz fungiert, hat keinen Einfluss auf den Einsatz des Geldes – diese Rolle kommt dagegen den Arabischen Emiraten zu.