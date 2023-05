Hafermilch selber machen: Wir zeigen es dir im Video

In den letzten Jahren wurde veganer Milchersatz immer beliebter . Mittlerweile gibt es verschiedene Milchalternativen wie Soja-, Mandel-, Reis- oder eben Hafermilch auf dem Markt. Neu ist sogar eine Milch aus Kartoffeln im Schweizer Supermarktregal. Doch oft sind diese Produkte nicht ganz günstig. Videoproducerin Sarah zeigt dir, wie du innerhalb von fünf Minuten mit nur vier Zutaten und einem Budget von rund zwei Franken deine eigene Hafermilch herstellen kannst.

So einfach funktionierts

Zwei Tassen Haferflocken in den Mixer geben. Ein wenig Ahornsirup und eine Prise Salz hinzufügen, anschliessend vier Tassen eiskaltes Wasser (am besten mit Eiswürfeln) dazugeben und für knapp eine Minute mixen. Hafermilch durch ein Sieb giessen, damit es keine restlichen Haferbröckchen im Getränk hat. Am besten machst du das vier bis fünf Mal – bis die Milch schön fein ist. Resultat: ein Liter leckere Hafermilch. Tipp: Aus dem übrig gebliebenen Trester kannst du feine Haferguetzli machen.