Reiseübelkeit: Dir wird schlecht im Zug? Diese Tricks helfen

So entsteht Reiseübelkeit

Frauen leiden häufiger an Reiseübelkeit

Laut Jemada.de, einem Onlineportal für Arztbesuche, leiden Frauen häufiger an Reiseübelkeit als Männer. Bei einer Befragung gaben 38 Prozent der Frauen an, gelegentlich von Reiseübelkeit betroffen zu sein, sechs Prozent seien sogar auf jeder Reise davon geplagt. Bei den Männern hingegen gaben nur 20 Prozent an, gelegentlich unter Beschwerden zu leiden. In der Wissenschaft vermutet man einen Zusammenhang zwischen dem weiblichen Zyklus und der Anfälligkeit für Reiseübelkeit.