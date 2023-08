Bahnhof Luzern: Auto steht in Brand – Bahnhof ist voller Rauch

Die Motorhaube eines weissen Opels stand am Sonntagnachmittag plötzlich in Flammen.

Auf der Seebrücke in Luzern ist am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr ein Auto mit italienischem Kennzeichen in Brand geraten. Ein News-Scout konnte den Brandausbruch beobachten zuerst habe es nur eine starke Rauchentwicklung gegeben. «Man hörte einen leichten Chlapf und dann waren Flammen zu sehen», erzählt der News-Scout. Der gesamte Motor geriet in Brand.