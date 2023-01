Zürich: Direktor der Luxushotels Widder und Storchen ist seinen Job los

Er war Leiter des City & Lake Ressorts von «The Living Circle», dieses umfasst die Luxushotels Storchen und Widder in der Zürcher Altstadt und das Alex Lake Zurich in Thalwil:

Der Verwaltungsrat der Luxushotelgruppe «The Living Circle» hat das Arbeitsverhältnis mit Jörg Arnold, dem Generaldirektor der 5-Sterne-Hotels Widder, Storchen und Alex Lake Zurich per sofort aufgelöst. Das zeigen Recherchen von 20 Minuten. Jürg Schmid, Präsident des Verwaltungsrats von «The Living Circle» bestätigt: «Der Verwaltungsrat hat das Arbeitsverhältnis mit Jörg Arnold im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der Grund liegt in der unterschiedlichen Auffassung zur Geschäftsführung.»

Die Gruppe «The Living Circle» vereint mehrere Luxushotels unter ihrem Dach, unter anderem gehört auch das 5-Sterne-Hotel Castello del Sole in Ascona TI, das Restaurant Buech in Herrliberg ZH und die Landwirtschaftsbetriebe Schlattgut in Herrliberg, die Terreni alla Maggia in Ascona und das Château de Raymontpierre in Vermes JU dazu. Zudem ist das Unternehmen Partner der Caminada Group.