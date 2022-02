«Mir platzt der Kragen» – Direktor der Verkehrsbetriebe wegen Fasnacht stinksauer auf Regierung

«Wenns am Mäntig Vieri schloht» – am 7. März ist nach zwei Fasnachtsfreien Jahren wieder Morgenstreich.

Neue Bestimmungen im Wochentakt: BVB-Direktor Bruno Stehrenberger platzt beinahe der Kragen. Er plant jetzt Frühfahrten an den Morgenstreich auch ohne den Segen der Regierung.

Der Direktor der Basler Verkehrs-Betriebe Bruno Stehrenberger ist mit dem Kurs der Regierung in Sachen Fasnacht gar nicht glücklich.

Die Basler Verkehrs-Betriebe planen jetzt trotzdem Extrafahrten an den Morgenstreich, auch ohne Segen von oben.

Am 7. März ist nach zwei fasnachtsfreien Jahren wieder Morgenstreich in Basel.

Die Basler Fasnacht soll dieses Jahr keine Massenveranstaltung werden, das machte die Kantonsregierung deutlich, als sie vor einer Woche die Rahmenbedingungen für die «drey scheenschte Dääg» absteckte. Nachdem der Bundesrat diese Woche praktisch alle Coronamassnahmen aufgehoben hatte, zog auch die Basler Regierung nach und hob die Sperrstunde an der Fasnacht auf. Allerdings: An den Morgenstreich gibt es – Stand heute– keinen Sonderfahrplan des Öffentlichen Verkehrs.

Noch in der Nachtsitzung des Grossen Rats am Mittwochabend hat die Regierung erneut bekräftigt, dass es keine Nachtfahrten geben werde. Doch die Basler Verkehrs-Betriebe planen nun jetzt trotzdem Frühfahrten an den Morgenstreich. Das geht aus einem Facebook-Post von BVB-Direktor Bruno Stehrenberger hervor, der darin auch seinen Ärger über die Regierung nicht zurückhält.