Polizei bittet um Mithilfe  – Dirk Petersen aus Steinen wird vermisst  

Dirk Petersen wird seit Mittwoch vermisst. Er wohnt in Steinen. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch weiter mitteilte, ist er möglicherweise mit einem Citybike unterwegs, an dem seitlich eine Rako-Kiste angebracht ist.