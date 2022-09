Oktoberfest: So findest du das richtige Dirndl

Bier, Musik und Weisswurst – vom 17. September bis zum 3. Oktober 2022 findet in München das Oktoberfest statt. Und auch hierzulande gibts viele Ableger des traditionellen Fests. Da darf auch der richtige Look nicht fehlen. Für die Wiesn heisst das Dirndl und Lederhosen.

Bei der Auswahl des ersten Dirndls empfehle ich eine Beratung im Fachgeschäft. Im Store findet man eher einen individuellen Look und keine Kombination, die man mehrmals genau so auf dem Oktoberfest an anderen Frauen entdeckt. Als Dirndl-Profi kann man aber auch einen guten Onlinekauf machen.

Dadurch, dass ein Dirndl heute der Mode unterliegt, ist die Auslegung von einem klassischen Dirndl sehr vielseitig. Ein edler Stoff, klare Schnittführung, eine schöne Froschgoscherlborte [eine Borte an Trachtenkleidern, die durch besondere Raffung entsteht und von der Form her an ein offenes Froschmaul, also Goscherl, erinnert, Anm. d. Redaktion] am Mieder und eine schöne Seidenschürze machen für mich ein Dirndl klassisch.