Dirty Fritzz: Migros lanciert vier neue Restaurants

Darum gehts Die Migros Luzern lässt vier Restaurant-Marken schützen.

Dazu gehören ein Burger-Laden und eine Pommes-Bude.

Vorerst gibt es sie nur in einem Einkaufszentrum in Steinhausen.

Nach McDonald’s mit 800 Millionen Franken Umsatz folgt im Schweizer Gastro-Ranking mit 577 Millionen Franken die Migros. Die Genossenschaften erzielen den Umsatz mit ihren Restaurants, Take-aways, Catering und zahlreichen Marken wie Molino, Hitzberger oder Bagelstein (siehe Bildstrecke).

Jetzt gibt es vier neue Markenschutzgesuche der Migros Luzern, wie die «Handelszeitung» schreibt: Dirty Fritzz, Sawadee Thai Wok, Paddies Real Burgers und Tajaa Worldfood in a Bowl. Thai-Food-Konzepte gibt es mehrere der Migros. Eine Burger-Bude gab es auch schon in der Migros Aare mit The Beef Burger.

Speziell wirkt Dirty Fritzz. Der Claim «Supreme Fries» verspricht besonders gute Pommes. Doch die sind in der Schweiz in der Regel Beilagen zu Burger oder Wurst. Reine Fritten-Buden sind hierzulande ungewohnt – mit wenigen Ausnahmen wie Foodtrucks oder den Fries Brothers in Zürich.

Im Ausland gibt es einige Ketten, die frische Pommes frites in vielen Varianten etwa mit Parmesan, Knobli oder Guacamole verkaufen. In Deutschland läuft etwa die Kette Frittenwerk mit Pommes so erfolgreich, dass vergangenes Jahr Valora das Unternehmen mit seinen 32 Standorten kaufte.

Vorerst nur in einem Einkaufszentrum

Die Migros gibt sich zu Details zurückhaltend. Die vier neuen Marken sind laut einer Migros-Luzern-Sprecherin Submarken eines Gastronomiekonzepts im Einkaufszentrum Zugerland in Steinhausen (ZG). Start ist im September.

Vorstellbar sei auch eine Ausweitung auf andere Standorte innerhalb des Raums der Migros Luzern. Zu schweizweiten Plänen ist nichts bekannt. Doch die Migros Luzern erdachte sich auch das «Aus der Region»-Label, das es schliesslich in die ganze Schweiz schaffte.