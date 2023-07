Discgolf: Diese Sportler spielen 18 Löcher Golf, aber mit Frisbees

Schweizer Meisterschaften

Das Zürich Open findet zum elften Mal statt, wird aber zum ersten Mal als Schweizer Meisterschaft gewertet. Normalerweise gehört das Zürich Open zur Swiss Tour, darin sind acht bis zwölf Turniere in der Schweiz von Genf bis Bern oder Basel integriert. Der Club Voodoo Warriors organisiert die Schweizer Meisterschaft (am 15. und 16. Juli) auf dem permanenten Kurs auf dem Zürcher Hardhof zum ersten Mal. Am Turnier messen sich 90 Spielerinnen und Spieler in sieben Kategorien. Es werden drei Runden mit 18 Bahnen sowie eine Finalrunde mit neun Bahnen gespielt.