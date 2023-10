Action: Diese niederländische Kette peilt den Schweiz-Start an

Noch ist Action nicht in der Schweiz vertreten, verfügt aber über 2350 Läden in Europa.

Die Preissteigerungen treiben viele Kundinnen und Kunden zu den Discountern . Davon profitiert auch die niederländische Billigkette Action, die nun viele neue Filialen baut. In Deutschland eröffnet Action dieses Jahr 50 Filialen und ist dort bereits an 500 Standorten vertreten.

Jetzt plant Action den Schweiz-Start und gründet dafür eine Schweizer Tochterfirma mit Sitz in Basel, wie das Handelsmagazin «Konsider» schreibt. Die Basler Niederlassung sei der erste Schritt. «Wir sind daran interessiert, unser Geschäft in der Schweiz zu gegebener Zeit zu erweitern», lässt die Medienstelle ausrichten.

Das ist Action

Die niederländische Kette existiert seit 30 Jahren und verfügt mittlerweile über 2350 Läden in elf Ländern in Europa. Der Umsatz beträgt fast neun Milliarden Euro und wuchs zuletzt um 30 Prozent, der Gewinn gar um 46 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. In Deutschland wächst kein Non-Food-Discounter so stark wie Action.