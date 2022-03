Nach Protestaktion – «Diskreditierung der Armee» – Marina Ovsiannikova muss erneut vor Gericht

Ein Bezirksgericht in Moskau hat ein neues Verfahren gegen die TV-Journalistin Marina Ovsiannikova eröffnet. Dies folgt auf ihre aufsehenerregende Protestaktion live im russischen Staatsfernsehen, bei der sie mit einem Plakat Putins Krieg in der Ukraine kritisierte. Nach ihrem Protest wurde die Journalistin sofort abgeführt, befragt und zu einer Geldstrafe verurteilt. Als sie sich wieder auf freiem Fuss befand, entschied sie sich, trotz der Aussicht auf weitere Schikanen und Gerichtsverfahren in Russland zu bleiben. So lehnte sie Emmanuel Macrons persönlich angebotenes Asyl in Frankreich ab.