Rüge für Regierungsrätin: Absage des Alba-Festivals war diskriminierend

Das Alba-Festival in Zürich wurde Anfang September kurzfristig abgesagt.

Das Alba-Festival auf dem Hardturm-Areal in Zürich war Anfang September 2021 kurzfristig abgesagt worden. Der Entscheid löste erhebliche Kritik aus, denn am gleichen Wochenende fanden mehrere andere Grossevents statt. Sogar die SVP sprach von einer «Hetze gegen Albaner». Der Entscheid, das Festival kurzfristig abzusagen, wurde von Regierungsrätin Jaqueline Fehr gefällt. Die SP-Politikerin begründete die Absage damit, dass die epidemiologische Lage einen solchen Event nicht zulassen würde. Sie verwies explizit darauf, dass die Impfquote in der Balkan-Community tief sei. Fehr bedauerte später, dass der Eindruck der Diskriminierung entstanden sei. Die Justizvorsteherin entschuldigte sich explizit für die kurzfristige Absage.



Der Kanton hatte nach der Absage des Events beim Bund eine Überprüfung des eigenen Handelns beantragt. Eine unabhängige Untersuchung des Diskriminierungsaspekts ist nun durch die Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR) durchgeführt worden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung liegen nun vor, wie der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) berichtet.