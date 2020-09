Dozent hatte offenbar Date mit Studentin

Auch die neueste Kritik hat mit dem viel zitierten Akademiker zu tun. Gegenüber 20 Minuten sagt ein Absolvent des Programms, der anonym bleiben möchte: «Ganz am Anfang des Studiums hatte ich noch einen guten Eindruck von der Schule. Das hat sich aber sehr schnell geändert.» Er spricht von Sexismus, Diskriminierung und Rassismus. Studierende aus nicht europäischen Ländern seien klar benachteiligt worden. Weitere Absolventen des MBA-Programms bestätigen dies. So seien diese Absolventen teilweise gar nicht an Anlässe eingeladen worden mit externen Partnern und hätten so kaum Chancen gehabt, Kontakte für die Zukunft zu knüpfen.