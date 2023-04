Das Opfer erlitt schwere Stichverletzungen an Hals, Brust und Arm.

Ein 23-jähriger Mann gerät bei einer Diskussion vor der Treppe der Lukaskirche in Luzern mit anderen Personen in einen Streit. Er wird zurückgedrängt. Bei einem Kollegen beschafft er sich ein Messer und geht zurück zu seinem vorherigen Diskussionspartner. Zugetragen hat sich der Vorfall vor fünfeinhalb Jahren, nämlich am 7. August 2017. Wie «Pilatus Today» berichtet, wurde der Mann nun vom Luzerner Kriminalgericht verurteilt.