Jugend debattiert: Elena (16) steht am Samstag im Final in Bern.

Die Zugerin Elena Schorn (16) ist Finalistin des Wettbewerbs «Jugend debattiert», der am Wochenende stattfindet. Im Gespräch mit 20 Minuten verrät sie, was ihre Lerntechniken sind.

1 / 5 Die 16-jährige Elena Schorn nimmt am Samstag am nationalen Final von «Jugend debattiert» teil. 20min/Taddeo Cerletti Neben dem Lernen kommt in diesen Tagen deshalb auch noch die Vorbereitung auf die Debatten dazu. 20min/Taddeo Cerletti Vorbereitung sei das A und O für eine gute Debatte, sagt die 16-Jährige. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Am Samstag steht das nationale Finale des Rhetorik-Wettbewerbs «Jugend debattiert» an.

Als Finalistin mit dabei ist die 16-jährige Zugerin Elena Schorn.

20 Minuten hat mit ihr über die Vorbereitung für das Finale, Debatten mit sich selbst und ihre Zukunftspläne gesprochen.

Wer mit Elena Schorn kommuniziert, vergisst, dass sie erst 16 Jahre alt ist. Sie mailt und redet wie jemand, der schon seit Jahren im Berufsleben ist. Letztes Jahr hat sie den Rhetorik-Wettbewerb «Jugend debattiert» gewonnen. Diesmal ist sie wieder im Final. Am Wochenende ist es so weit.

Elena spricht sich mit Betonung auf dem zweiten E aus – ihre Mutter ist aus Spanien, der Vater aus Deutschland. Die drei wohnen zusammen mit ihrem Hund in Zug, wo Elena jeden Morgen den Bus zum Bahnhof nimmt. Von dort sind es zwei Fussminuten zur Kantonsschule. Sie sei keine jener Schülerinnen, denen alles in den Schoss falle, sagt sie, während wir uns nach Schulschluss auf dem Pausenplatz unterhalten. Sie habe schon in der Primarschule lernen müssen. «Ich erinnere mich, wie meine Mutter mit mir die Burgen der Schweiz auswendig lernte.» Doch Elena lernt gern und viel. Jetzt zusätzlich zur Schule auch für den Debattier-Final.

«Vorbereitung ist das A und O»

Vorbereitung sei das A und O, sagt sie. Andere Schülerinnen und Schüler können vor Nervosität nicht mehr schlafen, wenn ein Vortrag oder eine Prüfung bevorsteht. «Ich fange einfach eine Woche vorher zu lernen an. Und ich lerne den Stoff gut, bei Reden und Vorträgen manchmal sogar auswendig. Dann fühle ich mich sicher.» Auch beim Debattier-Wettbewerb macht sie das so.

Notizen sind nicht erlaubt. Deshalb lernt sie die Eröffnungsplädoyers sowie die Pros und Contras Wort für Wort, bis alles sitzt. Bei Vorträgen in der Schule hat sie zudem den ganzen Text auf Karteikarten, für den Fall, dass sie ein kurzes Blackout hat. «Es kann ja immer noch passieren, dass man einen Fehler macht. Aber das darf auch sein, Fehler sind menschlich.»

Elena blinzelt in die Abendsonne, dreht sich ein wenig um, so geht es besser. Sie ist freundlich und wirkt ernst. Jede Frage beantwortet sie exakt, denn sie hört genau zu. Manchmal überlegt sie einen Moment. «Wie sag ich das jetzt am besten.»

Üben mit den Eltern

Beim Wettbewerb «Jugend debattiert» erfahren die zwölf- bis 17-jährigen Teilnehmenden erst 36 Stunden vor dem Auftritt, zu welchem Thema sie debattieren werden und ob sie die Pro- oder Contra-Position einnehmen. So müssen sie sich quasi sechs Mal vorbereiten. Drei Themen, und jeweils dafür und dagegen.

Elena hat ihre Lerntechniken. Sie debattiert quasi mit sich selbst, nimmt gleichzeitig auch die Gegenposition ein. Und auch ihre Eltern müssen als Gegenpart herhalten. In der Familie Schorn ist das nichts Neues. Über Politik diskutiert wird ohnehin immer. Besonders über Gesundheitspolitik, weil beide Eltern in der Gesundheitsbranche arbeiten. So ist sie beim Thema «freie Arztwahl», das diesmal auf der Traktandenliste steht, besonders gut vorbereitet. Die anderen Themen sind Neutralität und Metaverse im Unterricht.

Berufswunsch: Ärztin

Der Gang in die Politik würde naheliegen, sobald Elena in zwei Jahren stimm- und wahlberechtigt ist. Doch das will sie nicht. Sie will Ärztin werden. Zum Debattier-Wettkampf kam sie durch Zufall. Die Geschichtslehrerin wies sie auf die Begabtenförderung Debattieren hin. «Das wäre doch etwas für dich», hat sie zu Elena gesagt. Das war im ersten Kanti-Jahr. Nun belegt sie seit drei Jahren das Fach, in dem Schülerinnen und Schüler die Grundlagen der Debatte kennen lernen.

Elenas Tage sind voll mit Lernen, von frühmorgens bis spätabends – auch in den Ferien. Die halbe Stunde Lesen vor dem Einschlafen lasse sie sich aber nicht nehmen, das brauche sie. Auch geht sie gern auf Reisen. Dieses Jahr ist besonders viel los. Mit der Schule geht es nach Salamanca und Berlin.



Jugend debattiert Jugend debattiert ist ein Bildungsprogramm von Young Enterprise Switzerland (YES). Schülerinnen und Schüler sollen die Grundlagen der Debatte kennen lernen und eine zugeloste Position vertreten. Die Methode wurde in Deutschland entwickelt und später in der Schweiz übernommen. Das Finale findet jeweils im Frühling in Bern statt. Rund 10’000 Schülerinnen und Schüler lernen jährlich die Grundlagen des Debattierens. Am Finale nehmen 60 Personen teil.