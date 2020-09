Job-Kahlschlag : Disney entlässt 28'000 Mitarbeiter wegen Coronakrise

Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney leidet unter der weltweiten Pandemie und streicht in den Bereichen Vergnügungsparks, Ferienresorts und Kreuzfahrten tausende Stellen.

Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney entlässt wegen anhaltender Belastungen durch die Coronavirus-Krise zahlreiche Mitarbeiter. Der Konzern kündige rund 28’000 Angestellten, teilte Disney-Manager Josh D'Amaro am Dienstag in einem Memo an die Belegschaft mit.