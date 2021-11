Wettbewerb : Disney+ feiert und du kannst eine einmalige Reise im Wert von CHF 8000.- gewinnen

Du und deine Begleitperson haben die Wahl aus zwei verschiedenen Reisen, mit kostenloser An-/Abreise sowie Hotelübernachtung inklusive allen Erlebnissen. Ein Disney-Traum wird wahr!

Was ist der Disney+ Day?

Zum Anlass des 2. Jahrestages des Disney+ USA Starts findet der Disney+ Day, eine globale Feier, die sich über alle Bereiche des Unternehmens hinweg erstreckt, gefeiert. Abonnenten und Abonnentinnen werden mit einer Reihe neuer Inhalte der Kult-Marken Disney/Pixar/Marvel/Star Wars/National Geographic sowie Star, wie z.B. «Shang-Chi and the Legend of the 10 Rings», «Olaf präsentiert», «Nicht schon wieder allein zu Haus» u.v.m. überrascht, wie auch von aktuellen Scoops, ersten Einblicken, neuen Trailern, exklusiven Clips und Auftritten von Disney+ Kreativen!

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Disney+ Day erhalten Disney+ Abonnenten und Abonnentinnen an diesem Tag exklusiven Zugang zu einer Vielzahl von Fotomöglichkeiten und Charakteren in den Disney Parks und auf den Schiffen der Disney Cruise Line sowie zu speziellen Angeboten auf shopDisney.

Als erste Reise hast du die Wahl, wie LUCA von Disney/Pixar auf ein unvergessliches Abenteuer an die italienische Riviera zu fliegen. Du landest in Florenz, wo du für zwei Nächte in einem zauberhaften Luxushotel eincheckst. Du hast die Wahl zwischen einer alten Vespa und einem kultigen italienischen Auto, um die atemberaubende italienische Landschaft im Stil der 1950er-Jahre auf der ultimativen Abenteuertour zu erleben. Anschliessend wirst du in dein privates Luxusdomizil in einem Küstenort im Herzen der Cinque Terre gebracht - dem magischen Ort, der die Kulisse für den Film bildete. Erkunde wie Luca und Alberto die bezaubernden Fischerdörfer, die hügeligen Weinberge und die wunderschöne Küste während einer unterhaltsamen privaten Radtour. Zudem habt ihr die Möglichkeit, bei einem italienischen Dinner dabei zu sein oder eine Bootstour zu erleben.

Die zweite Reise geht in eine andere Galaxie. Inspiriert von "Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers", schicken wir zwei mutige Jedi-Lehrlinge nach London, zu einem legendären Stuntmeisterkurs in einem führenden britischen Filmstudio. Ebenfalls hast du die Möglichkeit, die weltberühmten Studios, in denen "Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers" teilweise gedreht wurde, zu besuchen. Schliesse dich einem professionellen Stuntkoordinator an, der bereits an früheren Filmen der Star-Wars-Reihe mitgewirkt hat, und erlebe einen massgeschneiderten Meisterkurs, der ganz im Zeichen des Films steht. Trainiere wie ein Jedi, indem du eine speziell choreografierte Kampfsequenz, mit speziellen Stunt-Kampfsäbeln lernst. Besuche die offizielle Star-Wars-Erlebniswelt bei Madame Tussauds und lasse dich von Star-Wars-Legenden wie Yoda und Luke Skywalker inspirieren. Vier Nächte in einem Luxushotel im Herzen Londons vervollständigen diese legendäre Reise nach London.

Falls du bei einer der beiden Reisen, im Wert von 8000 CHF, unbedingt live dabei sein möchtest, registriere dich jetzt auf My20Minuten und erhalte die Chance auf ein unvergessliches Erlebnis für dich und deine Begleitperson!

Disney+ Day Spiel Gerne darfst du natürlich auch zur Unterhaltung das Spiel von Disney+ spielen. In diesem Spiel sind einige Gegenstände aus den Disney+ Filmen und Serien versteckt. Entdecke sie und benenne sie mit dem entsprechenden Titel. Hier geht es zum Spiel: disneyplusdayroom.com/ch