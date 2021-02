Caranos jüngster Aussetzer war nun einer zu viel: «Gina Carano ist derzeit nicht bei Lucasfilm beschäftigt, und es gibt auch in Zukunft keine Pläne für sie», sagt ein Sprecher der Produktionsfirma laut «Variety» in einem Statement. «Ihre Social-Media-Beiträge, die Menschen aufgrund ihrer kulturellen und religiösen Identität verunglimpfen, sind abscheulich und inakzeptabel.»

«Feuert Gina Carano»

Am Dienstagabend hatte die ehemalige Martial-Arts-Kämpferin einen antisemitischen Beitrag in ihrer Instagram-Story geteilt. «Juden wurden auf der Strasse geschlagen, nicht von Nazi-Soldaten, sondern von ihren Nachbarn … sogar Kindern», soll im Beitrag gestanden haben. «Weil die Geschichte verfälscht wurde, wissen die meisten Leute nicht, dass Nazi-Soldaten die Juden erst zusammentreiben konnten, nachdem man deren Nachbarn dazu gebracht hat, sie zu hassen. Wo ist da der Unterschied, Hass auf andere zu verbreiten, nur weil sie andere politische Ansichten haben?»

In der Disney+-«Star Wars»-Spin-off-Serie «The Mandalorian» spielte Carano Ex-Shocktrooper Cara Dune. Und die Macher hatten einst sogar grössere Pläne mit ihrer Figur: Cara sollte nicht nur in der dritten «Mandalorian»-Staffel wieder auftreten, sondern auch in einer eigenen Serie, «Rangers Of The New Republic», dabei sein. Diese Pläne sind nun definitiv vom Tisch.