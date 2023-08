Disney+ greift durch – Trittbrettfahrer werden zur Kasse gebeten

In den USA wird Disney+ ohne Anzeigen mit 13,99 Dollar (rund 12 Franken) im Monat nun doppelt so viel kosten wie zum Start im November 2019.

Nach Netflix will auch Disney bei seinem Videostreaming-Dienst dem kostenlosen Teilen von Passwörtern über einen Haushalt hinaus ein Ende setzen. Allerdings gibt es eine Gnadenfrist: Konzernchef Bob Iger stellte das Vorgehen gegen Account-Trittbrettfahrer erst für kommendes Jahr in Aussicht. Zugleich wird die werbefreie Version des Streaming-Dienstes teurer.

In den USA wird Disney+ ohne Anzeigen mit 13,99 Dollar (rund 12 Franken) im Monat nun doppelt so viel kosten wie zum Start im November 2019. Seit es dort einen günstigeren Tarif mit Werbung gibt, entschieden sich rund 40 Prozent der Neukunden dafür, sagte Iger.

Version mit Werbung kommt

Im November soll die Version mit Anzeigen auch in «ausgewählten Märkten» in Europa für 5,99 Dollar pro Monat eingeführt werden, wie Disney am Mittwoch ankündigte. Der Preis aktueller Angebote soll dann steigen. Derzeit kostet Disney+ in der Schweiz 12.90 Franken monatlich – und enthält auch Sendungen des Dienstes Hulu, für den in den USA extra bezahlt werden muss.