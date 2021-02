Mit «Black Panther» kreierte Ryan Coogler (34) den Marvel-Superheldenfilm mit dem grössten Anteil an schwarzen Schauspielerinnen und Schauspielern . Dies soll in der neuen Serie weitergeführt werden.

Disney+ kündigte am Montag eine neue Serie an. Damit geht das «Black Panther»-Franchise in die nächste Runde.

Disney+ kündigte am Montag eine weitere Serie an.

Bald soll auf Disney+ eine neue Serie erscheinen, die im fiktiven Land Wakanda spielt. Der 34-jährige Regisseur und Drehbuchautor Ryan Coogler («Black Panther») führt Regie. Seine Arbeit für die Show ist Teil eines 5-Jahres-Vertrags zwischen seiner Produktionsfirma Proximity Media und der Walt Disney Company. «Wir arbeiten bereits an einigen Projekten und können es kaum erwarten, mehr über sie zu erzählen», sagt er in einer Mitteilung.

Eine Fortsetzung von «Black Panther» soll 2020 erscheinen

Laut «CNN» schreibt Coogler ausserdem an einem Follow-up zu «Black Panther», welches am 8. Juli 2022 erscheinen soll. Einen neuen T’Challa, der den am 28. August 2020 an Krebs verstorbenen Chadwick Boseman ersetzen könnte, wird es nicht geben. Stattdessen werden die Charaktere aus dem ersten Film und das Land Wakanda weiter ausgebaut .