Kinder beim Fernsehen begleiten

Dass Disney+ in Kinderprogrammen die Vielfältigkeit der Gesellschaft ohne rassistische Stereotypen abbilden möchte, findet Pro Juventute begrüssenswert. «Es ist wichtig, dass sich alle Kinder in den Medien wiederentdecken können und die Vielfalt der Gesellschaft als etwas Positives gezeigt wird», erklärt Sprecherin Lulzana Musliu. Wichtig sei aber, dass kleinere Kinder nicht alleine vor dem Fernseher sitzen. Pro Juventute empfiehlt deshalb eine enge Begleitung durch die Eltern bei jedem Medienkonsum: «Gerade im Vorschulalter ist es wichtig, dass die Eltern den Kindern bei der Einordnung helfen, nur so lernen Kinder das Gesehene einzuschätzen», so Musliu. Erst wenn ein Kind selber versteht, dass es sich bei einer Sendung oder einem Film nur um Fiktion handelt, können Eltern die Kinder auch für kurze Zeit alleine vor dem Fernseher lassen.