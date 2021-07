Paris - Disneyland verbietet Mutter (33) das Stillen und kassiert Shitstorm

Die entblösste Brust könnte Besucher aus anderen Kulturen und Religionen stören, so die Security des Parks.

Im Disneyland Paris wurde eine Frau zurechtgewiesen, sie solle nicht in der Öffentlichkeit stillen.

Am Samstag stillte eine 33-jährige Australierin ihr Baby auf einer Parkbank im Disneyland Paris.

Am Samstag besuchte eine 33-jährige Australierin zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern das Disneyland in Paris. Als die jüngere der beiden Töchter, ein zwei Monate alter Säugling, zu weinen begann, setzte sich die Mutter auf eine Parkbank, um sie zu stillen.

Nach etwa zehn Minuten Stillen kam die Security des Parkes auf die Mutter zu. Sie forderten sie auf, ihre Brust zu bedecken. «Sie sagten mir, wenn ich das nicht wolle, müsse ich woanders hingehen», sagt die Mutter, die Australierin ist und in Paris lebt, gegenüber «Le Parisien» . «Es gibt im Park Besucherinnen und Besucher aus anderen Kulturen und Religionen, die mich sehen könnten», sagte ihr die Security, berichtet die Mutter weiter.

«Euer Sicherheitspersonal hat eine Mutter davon abgehalten, ihr zwei Monate altes Baby zu stillen und das damit begründet, das sei eine Beleidung für die ausländischen Kunden! Das passiert in Frankreich im Juli 2021», empört sich die Twitter-Userin. Sogar die französische Politik schaltete sich ein: «Liebes Disneyland, ein Baby zu stillen ist keine Straftat. Fangt nicht auch noch an, Mütter zu stigmatisieren, es ist auch so schon schwer genug» schrieb Marlène Schiappa, Delegierte des französischen Innenministeriums, ebenfalls auf Twitter.