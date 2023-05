Prinzessin Kate: Disney soll sie im neuen Film «Arielle» dissen

«König»-Darsteller Javier Bardem (54) sagte etwa in einem Interview mit der spanischen Zeitung «El País»: «Könige darf es für mich nur in der Fiktion geben».

Schauspielerin Halle Bailey (23) ist ab Donnerstag in der Realverfilmung «Arielle, die Meerjungfrau» in den Schweizer Kinos zu sehen.

«Arielle, die kleine Meerjungfrau» ist einer der beliebtesten Disney-Filme aller Zeiten. Doch bevor am Donnerstag nun die Realverfilmung des Klassikers, «Arielle, die Meerjungfrau», in den Schweizer Kinos erscheint, sorgt der Streifen mit Schauspielerin Halle Bailey (23) in der Hauptrolle für Schlagzeilen. Der Grund: eine deutliche Anti-Haltung gegen einzelne Mitglieder europäischer Königshäuser.