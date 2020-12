Bei der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm wird die Schraube angezogen. Der Aargauer Regierungsrat liess am Dienstag verlauten, dass Simon Burger, Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, sein Amt in Zukunft mit externer Führungsunterstützung ausüben müsse. Ausserdem wurde ein Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnet. Grund: Mitarbeitende hatten Mängel in der Amts- und Personalführung geltend gemacht. Sie monierten unter anderem, dass Burger eine «Angstkultur» verbreiten würde und regelmässig auf Staatsanwälte Druck ausübe, damit diese höhere Strafmasse beantragen würden. Daraufhin wurde eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Das daraus resultierende Disziplinarverfahren wurde nun jedoch nicht aufgrund dieser Vorwürfe eröffnet, sondern wegen des persönlichen Umgangs von Simon Burger mit der Kantonspolizei. Details sind noch keine bekannt, der Regierungsrat spricht lediglich von «persönlichem Umgang mit der Partnerorganisation Kantonspolizei».

Gleich zwei Gutachter durchleuchteten verschiedene Arbeitsabläufe bei der Staatsanwaltschaft. «Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde in verschiedenen Bereichen Handlungsbedarf festgestellt», so Regierungssprecher Peter Buri. So muss laut der Mitteilung des Regierungsrates etwa sichergestellt werden, dass die Kantonspolizei bei Anhaltungen und vorläufigen Festnahmen von Verdächtigen die Strafprozessordnung umfassend einhält. Das Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung soll die Arbeits- und Führungssituation in der betroffenen Staatsanwaltschaft begleiten und verbessern.