Unter anderem will er in seiner zweiten Heimat an neuem Comedy-Material arbeiten.

«Ich müsste mich nicht erklären», beginnt Jonny Fischer (40) am Mittwochabend seinen Instagram-Clip, «aber ich tue es trotzdem. Denn ich verreise, und das ist in der jetzigen Situation heikel.»

Es gebe gute Gründe, fügt der Comedian des Duos Divertimento an – und erklärt sie anschliessend in mehreren Rollen und Outfits (zu sehen im Video oben). Unter anderem nimmt sich Jonny Fischer in seiner «zweiten Heimat», wie er Südafrika selbst nennt, eine Kreativpause und will neues Comedy-Material schreiben. «Manu und ich müssten kreativ sein, das ist aber schwierig in dieser von Corona geprägten Zeit.»