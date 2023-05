DJ Antoine – Karriere, Reichtum und Familie

DJ Antoine ist zum zweiten Mal Vater geworden! Seine Tochter kam am 16. Mai 2023 per Kaiserschnitt zur Welt.

Seine Karriere

Antoine Konrad, wie DJ Antoine bürgerlich heisst, experimentierte bereits im Alter von 19 Jahren am DJ-Pult. In Basel betrieb er einen Plattenladen, legte in lokalen Clubs auf, eröffnete mit 20 Jahren sein House Café. Sein erstes Album «Partysan On The Boat @ Street Parade '98» erschien im Sommer 1998. Ein Jahr später gründete der in Sissach BL geborene Musiker sein eigenes Plattenlabel. Bis heute hat der 47-Jährige über 38 Alben veröffentlicht.