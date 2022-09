«Welcome to St. Tropez»: DJ Antoine inspiriert zwei Schreiner zu internationaler Töffli-Tour

1 / 8 Der 19-jährige Raphael Achermann (rechts) und der 17-jährige Tobias Dietsche (links) sind mit den Töffs nach St. Tropez gereist. Privat Zuerst mussten die beiden an ihren Töfflis schrauben, um sie für die lange Reise vorzubereiten. Privat Sie haben einen Anhänger an ein Töffli befestigt, in den sie das Wichtigste eingepackt haben. Privat

Darum gehts Raphael Achermann (19) aus dem Kanton Thurgau und Tobias Dietsche (17) aus dem Kanton St. Gallen sind mit dem Töffli von Goldach SG nach St. Tropez in Frankreich gefahren.

Die Reise dauerte insgesamt mit zwei Tagen Aufenthalt in St. Tropez rund eine Woche.

Raphael Achermann (19) erzählt von ihren Erlebnissen und ist sich nicht sicher, ob er es wiederholen würde.

Raphael Achermann (19) und Tobias Dietsche (17) arbeiten beide als Schreiner in einem Betrieb in Tübach SG. Die beiden sind leidenschaftliche Töffli-Fahrer und planten eine gemeinsame Tour. Als sie sich Gedanken darüber machten, wohin es sie hinführen sollte, lief der Song «Welcome to St. Tropez» von DJ Antoine und so war den beiden klar: Die Reise geht nach Frankreich.

«Wir haben unsere Töffli und einen Anhänger mit Solarzellen für die Handys, einem Zelt, einem Gasgrill und Benzin vorbereitet», sagt Achermann. Am 2. August ging es dann in Goldach SG los mit der Reise. Über Chur führte sie der Weg auf den San Bernardino. Dieser Abschnitt war nicht ganz ohne. «Tobias musste mich mit einem Seil befestigt hochziehen, weil mein Töffli zu wenig Kraft hatte», sagt Achermann belustigt.

Doch es ging nicht lange bis sich der 19-Jährige bei seinem jüngeren Arbeitskollegen für das Hochziehen revanchieren konnte. «In der Nähe von Turin (I) hatte Tobias einen Schaden an seinem Töffli, also musste ich ihn mit dem Seil zur nächsten Garage ziehen», so Achermann. Der grosszügige Garagist reparierte nicht nur das Töffli des 17-jährigen St. Gallers, sondern bot den beiden Jungs auch bei sich zuhause Verpflegung und Übernachtung an.

Feines Essen und Strand in St. Tropez

Drei Tage nach der Abreise in Goldach SG kamen die beiden Schreiner mit ihren Töfflis in St. Tropez an. Dort besichtigten sie die Innenstadt und genossen den Strand sowie feines Essen. Am übernächsten Morgen ging es dann wieder zurück in die Schweiz. «Uns hat alles wehgetan und wir wollten einfach nur noch nach Hause», erzählt der 19-jährige Thurgauer. Rund zwei Tage dauerte der Heimweg.

«Es war ein tolles Erlebnis. Ich fand es lustig, wie viele Leute Freude an unseren Töffli hatten», so Achermann. Die beiden haben mit ihren Töffli nicht nur schaulustige Menschen angezogen, sondern wurden an gewissen Stellen von Rehen oder auch Wildschweinen beobachtet. «Ich bin mir nicht sicher, ob ich das ein weiteres Mal machen würde, denn es war schon ziemlich anstrengend», so der 19-Jährige.

