DJ Antoine ist Vater geworden – und zeigt erstmals seine Freundin

Darum gehts Der Schweizer Kult-DJ Antoine hat nicht nur sein Herz wieder vergeben, sondern ist nun auch zum zweiten Mal Papi geworden.

Gegenüber 20 Minuten verrät er exklusiv: «Es ist ein Geschenk Gottes, mehr kann man sich im Leben nicht wünschen.» Seine Tochter Zuri kam am Dienstag, 16. Mai per Kaiserschnitt zur Welt.

Mit seiner neuen Partnerin Imana (28) ist er bereits seit drei Jahren liiert. Die ehemalige Bankangestellte lernte er zufällig in einem Tankstellenshop kennen.

Die Zeit mit lauter Musik und bebenden Bässen ist für DJ Antoine vorüber – zumindest in den eigenen vier Wänden. Viel eher wird auf seinem Anwesen in der Nähe von Basel wieder Kinderlachen zu hören sein, denn der international erfolgreiche Musiker ist am Dienstag zum zweiten Mal Vater geworden. «Ich könnte gerade nicht glücklicher sein, meine Partnerin hat eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Es ist ein Geschenk Gottes, mehr kann man sich im Leben nicht wünschen», schwärmt er im Gespräch mit 20 Minuten und verrät auch gleich den Namen: «Die Kleine heisst Zuri, wiegt 3550 Gramm und ist 51 Zentimeter gross.»

Wem sie ähnlicher sieht, sei jetzt noch schwierig zu sagen. «Das werden wir wohl erst etwas später sehen», sagt der 47-Jährige und lacht. Während der Entbindung sei er stets an der Seite seiner Freundin gewesen. «Alles hat etwas länger gedauert, aber beiden geht es nach dem geplanten Kaiserschnitt den Umständen entsprechend gut», meint er erleichtert und fügt stolz an: «Ich, der sonst kein Blut sehen kann, habe sogar die Nabelschnur durchtrennt. Ein magischer Moment. So ein Gefühl und Erlebnis kann man kaum in Worte fassen.»

Liebesglück im Tankstellenshop

Lange war es ruhig um den «Ma Chérie»-Interpreten. Seit seiner Trennung von Model Laura Zurbriggen (28) im Jahr 2018 zog er sich in privater Hinsicht zurück, beruflich pausierte er coronabedingt zwangsläufig. Doch die Zeit lehrte Antoine Konrad, wie er bürgerlich heisst, entschleunigt zu leben. «Ich habe für mich einen neuen Lebensstil entdeckt. Zuvor habe ich bis zu 360 Shows im Jahr gespielt, was mir grosse Freude bereitete, jetzt aber weiss ich, dass ich nicht alles annehmen muss.» Vor rund drei Jahren trat schliesslich Imana (28) in sein Leben – ganz zufällig. Die beiden begegneten sich in einem Tankstellenshop. Nach etlichen E-Mails folgten erste Treffen, bis es schliesslich funkte zwischen den beiden.

Dass ihre Liebe genau jetzt durch ein Kind gekrönt wird, sei dem Zufall geschuldet. «Das Leben gestaltet sich oftmals, wie es will. So auch in diesem Fall», meint Antoine und führt aus: «Meine Partnerin und ich waren mit Freunden am Oktoberfest in München unterwegs. Wir sind beide keine Biertrinker, aber dass sie gar nichts getrunken hat, hat mich stutzig gemacht. Auf dem Weg zur nächsten Location, offenbarte sie mir dann, dass sie schwanger ist. Ich war geschockt, gleichzeitig auch überglücklich.»

Antoines Sohn ist extra zur Geburt angereist

Trotz der Überraschung seien in keinem Moment Zweifel oder Bedenken aufgekommen. «Wir harmonieren extrem. Wenn es uns als Team braucht, sind wir füreinander da und ziehen am gleichen Strang. Gleichzeitig lassen wir uns aber auch Freiräume, die wir beide brauchen. Das macht unsere Beziehung aus.» Vor dem neuen Familienleben hat der Basler ebenfalls keine Angst: «Imana hat fünfjährige Zwillinge in die Beziehung gebracht. Und auch ich habe einen Sohn, von daher kennen wir die Umstände bestens. Es gibt nichts Schöneres, als ein Haus voller Kinder zu haben.» Auf die frohe Botschaft seines Papas habe der 22-jährige Sebastian überrascht reagiert. Doch die Vorfreude sei auch bei ihm riesig gewesen. «Er ist extra aus London angereist, um dabei zu sein, wenn wir als Familie ein neues Kapitel aufschlagen. Das schätze ich sehr», so Antoine. In den kommenden Tagen wolle man sich im Hause Konrad nun besser kennen lernen und das neue Glück in vollen Zügen geniessen.

