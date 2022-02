DJ Antoine protzt auf Social Media mit neuem Rolls-Royce

1 / 8 Er liebt den Luxus wie kaum ein anderer: Antoine Konrad. Instagram/djantoineofficial Aktuell sorgt der Star-DJ mit dem Kauf eines über 400’000 Franken teuren Rolls-Royce für Gesprächsstoff. Instagram/djantoineofficial Die meisten seiner Followerinnen und Follower freuen sich für den 46-Jährigen. Instagram/djantoineofficial

Darum gehts Kein Schweizer Promi zelebriert sein Reichtum so öffentlich wie Antoine Konrad.

Mit dem Kauf eines neuen Rolls-Royce sorgt der DJ aktuell für Gesprächsstoff.

Auf Social Media zeigt er die inszenierte Übergabe seines Luxus-Wagens.

Es ist nicht der erste Rolls des 46-Jährigen.

Der Lifestyle von Antoine Konrad ist klar: Prunk, Protz und Jetset. Kein Schweizer Promi zelebriert sein Reichtum so öffentlich, wie der international erfolgreiche DJ. Dabei pfeift der Basler bewusst auf die hiesigen Tugenden. Den Fans zeigt der 46-Jährige auf seinen Social-Media-Kanälen regelmässig extravagante Kleidung, teure Uhren oder besondere Autos – Letzteres sorgt aktuell ordentlich für Gesprächsstoff.

Auf Instagram und Tiktok teilte Antoine jüngst ein Video, welches ihn dabei zeigt, wie er pompös inszeniert seinen neuen Rolls-Royce in Empfang nimmt. «Oh mein Gott, das ist der Moment. Okay, los gehts!», sagt der Musiker aufgeregt, bevor zwei blonde Frauen eine Türe zu seinem neuen Luxus-Schlitten öffnen. Während er mit einem breiten Grinsen seine «schwarze Schönheit» begutachtet, dröhnt im Hintergrund sein Hit-Song «Welcome to St. Tropez» aus den Boxen.

Der Basler präsentiert auf Instagram stolz seine neue Luxus-Karosse. Instagram/djantoineofficial

Gemäss Markus Schatzmann vom Classic Car Atelier handle es sich bei Antoines Fahrzeug um das Modell Cullinan. Den Namen verdankt die Ausführung dem grössten, jemals gefundenen Diamanten der Welt. Der Startpreis dieses Rolls-Royce: rund 400’000 Franken, nach oben ohne Grenzen. In Anbetracht der roten Lederausstattung und des LED-Sternenhimmels, den der DJ verbauen liess, seien dabei sicherlich Mehrkosten im fünfstelligen Bereich hinzugekommen.

Sein Lebensstil in Saus und Braus ist keine Show. Antoines Vermögen wird aktuell auf rund 7,3 Millionen Franken geschätzt, wie das «Vermögensmagazin» schreibt. Wer den DJ für eine Feier buchen will, muss tief in die Tasche greifen: 23’000 Franken soll er verlangen.

«Furchtbare Jacke, aber die Kiste ist geil»

Ein Grossteil seiner Fans freut sich für ihn: «Geiles Teil», schreibt etwa LucasBremer261er unter das Tiktok-Video. User Soeren Weicht gratuliert dem Musiker zum neuen Auto, während Hammi Lein vor allem «die rote Innenausstattung mit der Aussenfarbe» feiert: «Geile Combi.» «Genau so würd ich ihn auch kaufen», schreibt auch lacraft666 zu Antoines Clip. Ebenso wie Muc_Michael, der lediglich an seinem Kleidungsstil etwas auszusetzen hat: «Furchtbare Jacke, aber die Kiste ist so dermassen geil» – und bittet den DJ: «Geniess ihn für uns!!!»

Es gibt in den Kommentaren aber auch Gegenstimmen. «Jacke und Auto sind Geschmackssache - meinen trifft es definitiv nicht», kommentiert Shootec. Und Radmutter versteht nicht, wie man sich mit «so viel Geld dieses Opa-Auto» kaufen kann. «In Rot. Alter, das geht mal gar nicht. Die Karre kauft dir keiner mehr ab mit der Farbe», meint John McClane zum Schweizer.

Antoine hat bereits einen Rolls-Royce

Auf Instagram sieht es ähnlich aus. «Boah, das ist krass geil. Und von innen erst. Ich habe einen Schock bekommen. Geiles Auto, lad mich doch mal auf eine Spritztour ein», schreibt pampinoengel. Bbornebusch schliesst sich an: «Wow, wunderschön. Ich wünsche immer eine gute Fahrt!» Und lukaszwiluwilk fragt sich, was mit seinem letzten Royce passiert.

Gute Frage! Denn in der Garage des Baslers stand zuvor in der Tat bereits ein 700’000 Franken teurer Rolls-Royce Phantom. Ob dieser dem neuen Gefährt weichen musste, ist nicht bekannt. Der letzte Post mit dem Luxus-Schlitten liegt bereits einige Wochen zurück. Zur Abwechslung darf es bei Antoine aber auch gerne mal der Cadillac CTS-V Coupé oder der Cadillac Escalade sein, die auch noch in seiner Garage stehen. Zur Garage gehört ein Zwei-Millionen-Franken-Haus, das Platz für eine grosse Familie bieten würde. Doch zahlreiche Zimmer stehen derzeit leer. Seit der Trennung von Model Laura Zurbriggen (27) lebt er offiziell alleine mit seinem Sohn Sebastian (22) darin.