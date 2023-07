Post zahlt Millionen für Mitarbeiterfest

In der Politik werden Stimmen laut, dass das Festival viel zu teuer sei.

Mehr als 45’000 Einladungen verschickte die Post letzten Monat an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Inhalt: Gratis-Konzerttickets für das interne Mitarbeiterfest vom 19. und 20. August. Das Line-up lässt sich sehen: Es treten Weltstars wie DJ Bobo und Gentleman auf. Aber auch nationale Grössen wie Hecht, Francine Jordi oder Stefanie Heinzmann geben ihre Hits zum Besten.

«Das Festival ist ein Dank an alle.»

Gegenüber « Argovia Today » sagt Nathalie Dérobert, Mediensprecherin der Schweizerischen Post: «Das Post-Festival ist ein Dank an alle. Wir wollen unsere Wertschätzung für den täglichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen und für die Schweizer Bevölkerung zeigen und zum Ausdruck bringen.»

125 Franken pro Teilnehmer und pro Tag

Doch was kostet so eine Star-Parade? Laut Experten bezahlt die Post allein für das Line-up etwa eine Million Schweizer Franken. Dazu kommen noch Catering, Personal, Infrastruktur, Sicherheit und Shuttleservice für die Bands. Macht gesamthaft rund drei Millionen Franken. «Wir sprechen von einem Budget von 125 Franken pro Teilnehmer. Pro Tag haben maximal 12’000 Besucher Platz auf dem Gelände», so Dérobert gegenüber «Argovia Today».