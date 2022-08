Rom : Djakovic holt auch über 400 m Crawl EM-Silber

Nach dem zweiten Platz über 200 m Freistil legt der Thurgauer Antonio Djakovic an der EM in Rom nach und holt auch über 400 m Edelmetall.

Hat noch einmal zugeschlagen: Antonio Djakovic holt in Rom Silber über 400 m Crawl.

Zum Abschluss der Schwimm-Europameisterschaften in Italiens Hauptstadt gibts ein weiteres Schweizer Highlight: Der 19-jährige Antonio Djakovic gewinnt über 400 m Crawl die Silbermedaille. Nachdem der Thurgauer bereits über 200 m Freistil auf den zweiten Platz geschwommen war, doppelte Djakovic also am Mittwochabend nach. Er stellte gar einen neuen Schweizer Rekord auf.