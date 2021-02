1 / 3 Der Serbe steht im Viertelfinal am Australian Open. imago images/AAP Milos Raonic hat im Spiel gegen Djokovic das Nachsehen. imago images/AAP Am Dienstag wartet im Viertelfinal der deutsche Alexander Zverev auf den Serben. imago images/Paul Zimmer

Darum gehts Djokovic steht im Achtelfinal am Australian Open.

Der Kanadier Milos Raonic hatte über weite Strecken des Spiels keine Chancen.

Für den Serben ist es bereits sein 300. Erfolg an einem Grand Slam.

Der Tennis-Weltranglisten-Erste aus Serbien setzte sich am Sonntag mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 6:4 gegen den Kanadier Milos Raonic durch. Nun wartet am Dienstag im Viertelfinal am Australian Open Alexander Zverev auf den Serben. Djokovic musste gegen Raonic über vier Sätze gehen. Vor allem der erste Satz war knapp. Die beiden Tennis-Stars gönnten sich gegenseitig nichts und der Startsatz wurde erst im Tie Break zu Gunsten des Serben entschieden. Obwohl der Titelverteidiger nicht immer überzeugen konnte, reichte seine Leistung trotzdem um eine Runde weiter zu kommen.

Für Djokovic war es der 300. Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier. Den Titel in Melbourne hat der 33-Jährige bereits acht Mal geholt. Die Mission Titelverteidigung steht für den Serben an oberster Stelle. Er könnte mit einem Sieg am Australian Open näher zu den 20-fachen Grand-Slam-Siegern Rafael Nadal und Roger Federer aufschliessen. Dann hätte der Weltranglistenerste 18 Grand-Slam-Titel in der Tasche.

Thiem scheitert, Williams mit einer Botschaft

Wer gewinnt also das Australian Open? Das Turnier, bei dem nach dem Out von Belinda Bencic in der Nacht auf Samstag kein Schweizer Tennisprofi mehr im Einsatz steht, geht in die entscheidende Phase. Keine Chance mehr auf den Sieg hat US-Open-Champion Domic Thiem. Er scheiterte überraschend deutlich mit 4:6, 4:6, 0:6 am Bulgaren Grigor Dimitrow. «Ich bin keine Maschine, auch wenn ich gerne eine wäre», sagte der US-Open-Champion. «Heute war seit langer Zeit ein rabenschwarzer Tag.» Dimitrow bekommt es am Dienstag unerwartet mit dem russischen Qualifikanten Aslan Karazew zu tun.

Bei den Damen schafften es Serena Williams gegen die Belarussin Aryna Sabalenka und Naomi Osaka nach Abwehr von zwei Matchbällen gegen Vorjahresfinalistin Garbiñe Muguruza ins Viertelfinal. Die langjährige Weltranglisten-Erste Williams trifft auf der Jagd nach dem 24. Grand-Slam-Einzeltitel auf die Rumänin Simona Halep, die sich gegen French-Open-Siegerin Iga Swiatek aus Polen behauptete. Die Ex-Melbourne-Gewinnerin Osaka spielt gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan.