Tennisstar meldet sich zurück

«Djokovic braucht keine Lektion von mir»

In Nyon bricht der dreifache Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka sein Schweigen. Er spricht über das US Open, Novak Djokovic sowie über einen möglichen Rücktritt.

Stan Wawrinka zum US Open und zu seinem Verzicht…

« Mir ist einfach nicht danach, unter diesen Bedingungen in die USA zu reisen. Ich bin in einem Alter und in einer Phase der Karriere, in der ich nicht alles spielen kann, nach so vielen Monaten Pause. Ich ziehe es vor, hier zu bleiben und mich auf die Sandsaison vorzubereiten. » Und: « Drei, vier Wochen im gleichen Hotel in einer Blase bleiben zu müssen, dazu habe ich keine Lust. Und wenn man in New York weit kommt, wird es kompliziert, sofort wieder auf Sand gut zu spielen. Und dann ist immer noch offen, ob man nach der Rückkehr aus den USA eine Quarantäne machen muss. Es gibt viele offene Fragen. »