Wimbledon: Djokovic dank Wundermittelchen und WC-Motivationsrede im Halbfinal?

Jannik Sinner hatte den 20-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic am Rande einer Niederlage. Der Italiener führte mit 2:0 Sätzen. Doch der Serbe zog seinen Kopf aus der Schlinge, gewann den Viertelfinal noch in fünf Sätzen . Einen Tag später wird gewerweisst, wie der Djoker diesen Turnaround noch hinbekam. Dazu gibt es mindestens zwei Theorien.

Die eine umfasst eine weisse Trinkflasche. Ein Video zeigt, wie Djokovic von einem Balljungen eine weitere Flasche verlangte – seine Handzeichen waren eindeutig, es eilte. Dann war zu sehen, wie er sich die noch vorhandene Flasche ansetzte. Doch er machte keine Trinkbewegung, sondern es sah so aus, als inhalierte er etwas (siehe Video oben). So fragen sich Fans auf Twitter, was er sich da einverleibte. Ein Wundermittelchen?

«Ein Zaubertrank»

«Die Flüssigkeit ist ein Zaubertrank, den mein Physio in seinem Labor zubereitet. Mehr kann ich dazu nicht sagen.» Das sagte der 35-Jährige am Australian Open 2020, als er im Final gegen Dominic Thiem zum mutmasslich gleichen Wundermittelchen gegriffen hatte. Das berichtete der deutsche Journalist Jannik Schneider auf Twitter.

Djokovic begründete seine Wende gegen Sinner mit einer Toilettenpause: «Er war in den ersten zwei Sätzen der bessere Spieler. Ich habe mich erfrischt und habe ein kleines Motivationsgespräch mit meinem Spiegelbild geführt.» Die serbische Weltnummer 3 trifft am Donnerstag auf den Briten Cameron Norrie. Djokovic strebt in Wimbledon seinen 21. Grand-Slam-Titel an und den siebten auf dem heiligen Rasen. In Wimbledon wäre es der vierte Erfolg in Serie seit 2018 – 2020 fand das Turnier wegen Corona nicht statt.